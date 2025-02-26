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Почти половина поляков боятся вывода американских войск из страны

Иванна Костина, Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 09:51
Почти половина поляков боятся вывода американских войск из страны
Открытие военной базы США в Польше в 2023 году. Фото с сайта Минобороны Польши

44,6% поляков опасаются, что в результате изменений в отношениях между США и Россией при президентстве Дональда Трампа из Польши могут вывести американские войска.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса IBRiS по заказу Rzeczpospolita

Детали: Издание напоминает, что пока официально никто не говорит о выводе американских войск из Европы, в том числе из Польши. В то же время опасения, что это может произойти, есть.

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Поэтому сейчас 44,6% поляков обеспокоены тем, что американские войска могут быть выведены из Польши и 48,2% респондентов не имеют таких опасений.

Социологи отмечают, что среди сторонников правящего лагеря количество тех, кто боится вывода американских войск, и тех, кто не боится такого сценария, разделилось практически поровну. Сторонники оппозиции меньше склонны иметь подобные страхи.

Выведения американских войск из Польши больше боятся женщины, чем мужчины, а также 40-летние (56%) и люди со средним образованием (54%).

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Опрос проходил 20-21 февраля 2025 года. Выборка составляет 1069 человек.

Предыстория:

  • Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Германия не хочет видеть американские войска на своей территории, то Польша будет рада их принять.
  • А во Франции допускают развертывание в Германии вооруженных ядерным оружием истребителей на фоне неуверенности относительно будущего присутствия войск США в Европе.

ПольшаСШАармия
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