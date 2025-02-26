У Судані розбився військовий літак: загинуло щонайменше 46 осіб, в тому числі цивільні

Ввечері 25 лютого суданський військовий літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна на півночі від Омдурмана: відомо про загибель щонайменше 46 цивільних та військових.

Джерело: Associated Press із посиланням на суданську армію та чиновників

Дослівно АР: "Кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи суданського військового літака біля Омдурмана зросло щонайменше до 46 осіб, повідомили в середу чиновники".

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Деталі: Як повідомили в АР, літак упав у густонаселеному районі неподалік військового аеродрому в місті Омдурман, що входить до агломерації столиці країни, Хартума.

Міністерство охорони здоров'я Судану спочатку заявило про 19 жертв авіакатастрофи, пізніше кількість загиблих зросла до 46.

Військові інформували про руйнування кількох будинків у районі Каррарі міста Омдурман, а також про загибель цивільних, але не уточнили їх кількість.

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Міністерство охорони здоров'я повідомило, що деякі тіла були передані до лікарні Нау в Омдурмані.