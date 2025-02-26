В Судане разбился военный самолет: погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе гражданские

Вечером 25 февраля суданский военный самолет разбился во время взлета с авиабазы Вади Саидна к северу от Омдурмана: известно о гибели по меньшей мере 46 гражданских и военных.

Источник: Associated Press со ссылкой на суданскую армию и чиновников

Дословно АР: "Число погибших в результате авиакатастрофы суданского военного самолета возле Омдурмана возросло по меньшей мере до 46 человек, сообщили в среду чиновники".

Реклама:

Детали: Как сообщили в АР, самолет упал в густонаселенном районе недалеко от военного аэродрома в городе Омдурман, входящем в агломерацию столицы страны, Хартума.

Министерство здравоохранения Судана сначала сообщало о 19 жертвах авиакатастрофы, позже число погибших возросло до 46.

Военные сообщали о разрушении нескольких домов в районе Каррари города Омдурман, а также о гибели гражданских, но не уточнили их число.

РЕКЛАМА:

Министерство здравоохранения сообщило, что некоторые тела были переданы в больницу Нау в Омдурмане.