Рада прийняла закон про створення Вищого адмінсуду

Верховна Рада 234 голосами проголосувала в цілому за закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду.

Джерело: нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, ЦПК

Пряма мова Железняка: "Це ми нарешті виконали один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року".

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Деталі: За словами народного депутата, насправді змінено концепцію і вирішено створити два суди:

Спеціалізований окружний адміністративний суд;

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

В ГО "Центр протидії корупції" зазначили, що формально парламент виконав вимоги ЄС та МВФ, "проте залишилось кілька норм, які дозволять владі просувати на посади ручних суддів та впливати на рішення апеляційної інстанції".

"Чому так? Бо при створенні нових судів міжнародні експерти матимуть значно меншу роль, ніж під час добору суддів ВАКС. Приміром, щоб ухвалити висновок про недоброчесність чи некомпетентність кандидата лише голосів міжнародників не вистачить. Потрібно буде враховувати когось із квоти зашквареної Ради суддів", - розповіли в ЦПК.

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За словами Железняка, тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. "Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням експертної ради (протягом трьох років)", - пояснив нардеп.

Також передбачається формування експертної ради з 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.