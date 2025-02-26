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Рада приняла закон о создании Высшего админсуда

Станислав ПогориловСреда, 26 февраля 2025, 11:56
Рада приняла закон о создании Высшего админсуда
Фото: иллюстративное

Верховная Рада 234 голосами проголосовала в целом за закон №12368-1 о создании Высшего административного суда.

Источник: нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, ЦПК

Прямая речь Железняка: "Это мы наконец выполнили один из просроченных маяков МВФ где дедлайн был 31 декабря прошлого года".

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Детали: По словам народного депутат, на самом деле, изменена концепция и решено создать два суда:

  • Специализированный окружной административный суд;
  • Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды (как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения Специализированного окружного административного суда).

В ОО "Центр противодействия коррупции" отметили, что формально парламент выполнил требования ЕС и МВФ, "однако осталось несколько норм, которые позволят власти продвигать на должности ручных судей и влиять на решение апелляционной инстанции".

"Почему так? Потому что при создании новых судов международные эксперты будут иметь значительно меньшую роль, чем при отборе судей ВАКС. К примеру, чтобы принять заключение о недобропорядочности или некомпетентности кандидата только голосов международников не хватит. Нужно будет учитывать кого-то из квоты зашкваренного Совета судей", - рассказали в ЦПК.

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По словам Железняка, теперь Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона. "Конкурсы должны учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением экспертного совета (в течение трех лет)", - пояснил нардеп.

Также предусматривается формирование экспертного совета из 6 человек: 3 от Совета судей Украины и 3 от международных и иностранных организаций.

Верховная Радасуд
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