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Прем'єр Румунії проти відправки своєї армії в Україну

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 26 лютого 2025, 12:13
Прем'єр Румунії проти відправки своєї армії в Україну
ПРАПОР РУМУНІЇ, ФОТО PIXABAY

Прем'єр-міністр і голова Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку заявив у середу, що виступає проти введення румунських військ в Україну.

Джерело: "Європейська правда", Digi24

Деталі: Заява була зроблена в контексті консультацій, ініційованих в президентському палаці в.о. президента Іліє Боложаном з лідерами парламентських партій і формувань щодо підготовки позиції Румунії на позачерговому засіданні Європейської Ради 6 березня в Брюсселі.

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"Ні – відправці румунських військ в Україну; Так – додатковим асигнуванням на оборону, але тільки у вигляді інвестицій в національну збройову промисловість і для підвищення військової мобільності (модернізація залізничної, дорожньої та портової інфраструктури, яка може бути використана в умовах подвійного режиму); Виключення витрат на оборону з розрахунку дефіциту бюджету", – заявив Чолаку.

За його словами, така позиція партії на переговорах у президентському палаці.

Тимчасовий президент Іліє Боложан заявив у вівторок, що запросив сторони на консультації, оскільки на позачерговому засіданні Європейської Ради 6 березня, ймовірно, будуть прийняті рішення, які матимуть прямий вплив на європейську зовнішню політику і оборону, а отже, вимагатимуть вжиття заходів і з боку Румунії.

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Боложан уточнив, що темами порядку денного Європейської Ради є європейська оборонна політика, підтримка України та збільшення бюджетів, що виділяються на військові витрати.

Висунутий партіями урядової коаліції Румунії кандидат у президенти Крін Антонеску заявив, що виступає проти відправлення румунських військ в Україну.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер цього тижня має представити президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні до 30 тисяч європейських військовослужбовців.

РумуніяарміяУкраїнаЗбройні сили
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