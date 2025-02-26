Ночі в Україні стануть теплішими, майже всюди очікується суха погода

Найближчими днями в Україні майже по всій території буде сухо, однак на дорогах, окрім західних та більшості південних областей, очікується місцями ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у четвер, 27 лютого, очікується переважно південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. На північному сході та сході країни вночі температура буде від 11 до 16° морозу, вдень – від 0 до 5° морозу.

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У західних областях вночі температура становитиме від 0 до 5° морозу, вдень – від 5 до 10° тепла. В інших регіонах вночі очікується 7-12° морозу, вдень – від 0 до 5° тепла.

У Києві температура 27 лютого вночі буде коливатися між 7 і 9° морозу, вдень – від 2 до 4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві в цей день за всю історію спостережень була +15,8° у 2008 році, а найнижча – -22,7° в 1928 році.

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У п'ятницю, 28 лютого, в Україні буде без опадів, за винятком західних областей, де очікується помірний дощ, а вночі з мокрим снігом. На Лівобережжі вночі температура буде від 10 до 15° морозу, вдень – від 0 до 5° морозу. В західних областях вночі буде від 1 до 6° морозу, вдень – від 2 до 7° тепла. На решті території вночі очікується 4-9° морозу, вдень – від 0 до 5° тепла.

На дорогах північних, центральних та східних областей можливе утворення ожеледиці. Вітер південно-східний, з переходом на західний та південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

У Києві 28 лютого буде без опадів. Вночі температура буде близько 5° морозу, вдень – від 1 до 3° тепла.