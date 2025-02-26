Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Ночі в Україні стануть теплішими, майже всюди очікується суха погода

Степан ГафткоСереда, 26 лютого 2025, 13:05
Ночі в Україні стануть теплішими, майже всюди очікується суха погода
Фото: Getty Images

Найближчими днями в Україні майже по всій території буде сухо, однак на дорогах, окрім західних та більшості південних областей, очікується місцями ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр  

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у четвер, 27 лютого, очікується переважно південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. На північному сході та сході країни вночі температура буде від 11 до 16° морозу, вдень – від 0 до 5° морозу. 

Реклама:

У західних областях вночі температура становитиме від 0 до 5° морозу, вдень – від 5 до 10° тепла. В інших регіонах вночі очікується 7-12° морозу, вдень – від 0 до 5° тепла.

У Києві температура 27 лютого вночі буде коливатися між 7 і 9° морозу, вдень – від 2 до 4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві в цей день за всю історію спостережень була +15,8° у 2008 році, а найнижча – -22,7° в 1928 році.

РЕКЛАМА:

У п'ятницю, 28 лютого, в Україні буде без опадів, за винятком західних областей, де очікується помірний дощ, а вночі з мокрим снігом. На Лівобережжі вночі температура буде від 10 до 15° морозу, вдень – від 0 до 5° морозу. В західних областях вночі буде від 1 до 6° морозу, вдень – від 2 до 7° тепла. На решті території вночі очікується 4-9° морозу, вдень – від 0 до 5° тепла.

На дорогах північних, центральних та східних областей можливе утворення ожеледиці. Вітер південно-східний, з переходом на західний та південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

У Києві 28 лютого буде без опадів. Вночі температура буде близько 5° морозу, вдень – від 1 до 3° тепла.

погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновлено Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей
Публікуємо повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США
відеоУ Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти
фото, відео Кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові і погрожував Садовому
Шмигаль заявив, що угода із США про надра матиме зв'язок із гарантіями безпеки
На Київщині "шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: загибель жінки вже підтвердили колеги
Усі новини...
погода
Найближчими днями в Україні без опадів, на сході місцями сніг, а на заході потеплішає
24 лютого в Україні від 14° морозу до 8° тепла
Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю
Останні новини
15:59
Зеленський каже, що дату його візиту до США поки не погодили
15:58
У Києві підлітки зняли на відео побиття однолітка: прокуратура клопоче про покарання
15:58
фото, оновлено Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей
15:57
Зеленський: Подальша угода про спільний зі США фонд щодо копалин підлягатиме ратифікації
15:56
Коломойський вчергове намагається оскаржити націоналізацію Приватбанку
15:41
ЄС виділяє 100 мільярдів євро для підтримки екологічно чистого виробництва
15:27
ЗМІ: у Штатах скасували зустріч з керівниками дипломатії ЄС
15:26
Українці забирають гривні з банків, але нарощують валютні депозити
15:25
АРМА знайшло управителя нерухомістю екснардепа Онищенка в центрі Києва
15:18
Визначилися найкращі гравець та тренер туру чемпіонату України з футболу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: