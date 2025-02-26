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Ночи в Украине станут теплее, почти везде ожидается сухая погода

Степан ГафткоСреда, 26 февраля 2025, 13:05
Ночи в Украине станут теплее, почти везде ожидается сухая погода
Фото: Getty Images

В ближайшие дни в Украине почти по всей территории будет сухо, однако на дорогах, кроме западных и большинства южных областей, ожидается местами гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр  

Детали: По информации Укргидрометцентра, в Украине в четверг, 27 февраля, ожидается преимущественно юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. На северо-востоке и востоке страны ночью температура будет от 11 до 16° мороза, днем – от 0 до 5° мороза. 

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В западных областях ночью температура составит от 0 до 5° мороза, днем – от 5 до 10° тепла. В других регионах ночью ожидается 7-12° мороза, днем – от 0 до 5° тепла.

В Киеве температура 27 февраля ночью будет колебаться между 7 и 9° мороза, днем – от 2 до 4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура в Киеве в этот день за всю историю наблюдений была +15,8° в 2008 году, а самая низкая – -22,7° в 1928 году.

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В пятницу, 28 февраля, в Украине будет без осадков, за исключением западных областей, где ожидается умеренный дождь, а ночью с мокрым снегом. На Левобережье ночью температура будет от 10 до 15° мороза, днем – от 0 до 5° мороза. В западных областях ночью будет от 1 до 6° мороза, днем – от 2 до 7° тепла. На остальной территории ночью ожидается 4-9° мороза, днем – от 0 до 5° тепла.

На дорогах северных, центральных и восточных областей возможно образование гололеда. Ветер юго-восточный, с переходом на западный и юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

В Киеве 28 февраля будет без осадков. Ночью температура будет около 5° мороза, днем – от 1 до 3° тепла.

погодаУкраина
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