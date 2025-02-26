СМИ: Депутат Киевсовета Плужник не задекларировал имущество своей семьи на 6 млн долларов

Семья экс-правоохранителя и действующего депутата Киевсовета Александра Плужника владеет недвижимостью и активами, общая стоимость которых оценивается в около 6 миллионов долларов. Это элитный особняк на Киевщине у озера, 11 квартир в столице и Одессе, 4 автомобиля и около тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Однако в своей декларации политик указал только дом и участок в Кременчуге, мотоцикл и арендованное авто.

Источник: расследование hromadske "Привет из 90-х на 6 миллионов долларов: как скрыть имущественную империю"

Детали: Журналисты выяснили, что депутат Александр Плужник живет в элитном коттеджном городке вблизи водоема в Старых Безрадичах под Киевом.

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Имение оформлено на его старшую дочь Дарью Плужник. Сейчас имение, по оценкам специалистов по недвижимости, стоит от 500 тысяч до более 1 млн долларов. Согласно документам, Дарья Плужник приобрела эту недвижимость в 2012 году, на момент оформления ей было чуть за 20.

Девушка получила образование в Великобритании, работала в лондонском ювелирном бутике, пробовала себя в актерстве, путешествовала и получила квалификацию инструктора по йоге. Судя по ее соцсетям, значительную часть времени она проводит за пределами Украины.

Дочь действующего депутата Киевсовета владеет тремя квартирами общей площадью более 300 м² в Киеве. Две – в "Новопечерских Липках", еще одна – в районе нижнего Печерска. Только их рыночная стоимость на сегодня превышает 1,2 миллиона долларов.

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Девушка приобрела квартиру площадью 130 м² на Печерске за 115 тысяч долларов, что составляет менее 1000 долларов за м². В то же время, по данным журналистов "Наших денег", рыночная стоимость квадратного метра в этом районе тогда достигала 4000 долларов.

Первую квартиру в жилом комплексе "Новопечерские Липки" Дарья оформила в 2021 году, однако инвестировала в ее строительство еще в 2017-м. Фактически, она приобрела ценные бумаги, которые после завершения строительства обменяла на квартиру. За 82 м² она заплатила 179 850 долларов.

Другую квартиру в этом же комплексе, расположенную в соседнем доме, Дарья получила в 2018 году в подарок от матери. Ее площадь составляет 113 м².

Кроме этого, у Дарьи есть апартаменты площадью 60 м² в одесском ЖК "Коста Фонтана", которые сейчас стоят примерно 200 тысяч долларов, хотя на момент покупки их цена составляла 68 689 долларов.

Также она владеет коммерческим помещением площадью 154 м² в киевском ЖК "Французский квартал", которое, по оценкам рынка, сейчас стоит около 500 тысяч долларов. Однако в 2017 году Дарья приобрела его только за 141 133 доллара.

Журналисты отмечают, что "Французский квартал" строил "Киевгорстрой", где в тот период работал советником ее отец Александр Плужник. Стоимость квадратного метра для Дарьи составляла всего 900 долларов, что значительно ниже рыночной цены.

Итак, без учета подаренной матери квартиры, Дарья самостоятельно инвестировала в недвижимость более 500 000 долларов. Кроме того, на нее оформлен автомобиль BMW X3 2020 года выпуска, стоимостью около 40 000 долларов.

Младшая дочь Александра Плужника – Анна – также владеет значительной недвижимостью и бизнес-активами. В "Новопечерских Липках" ей принадлежат три квартиры общей площадью 395 м², рыночная стоимость которых сегодня может достигать около 1,5 миллиона долларов.

Одна из квартир, площадью 168 м², была приобретена уже готовой в 2021 году за 267 544 доллара, хотя ее реальная рыночная цена тогда могла составлять до 400 000 долларов. Еще одну квартиру, площадью 92 м², Анна оформила в 2018 году, хотя инвестировала в ее строительство еще в 2015-м, заплатив 207 024 доллара. Третья квартира – 135 м², была оформлена еще в 2011 году за 141 771 доллар, что составляло примерно 1000 долларов за м², тогда как средняя рыночная цена в этом комплексе на тот момент составляла от 2000 долларов за м².

Кроме жилой недвижимости, в "Новопечерских Липках" Анна владеет также двумя паркоместами, которые сейчас могут стоить около 100 000 долларов.

Анна имеет в собственности два коммерческих помещения в Киеве общей площадью 240 м², которые сейчас оцениваются минимум в 500 000 долларов. Одно из них, площадью 60 м², расположено в ЖК "Бульвар Фонтанов". В его строительство Анна вложилась еще в 2016 году, заплатив по договору 217 945 долларов, что составляет более 3500 долларов за м². Второе коммерческое помещение, площадью 180 м², находится во "Французском квартале", который строил, в частности, "Киевгорстрой". Его она приобрела в 2017 году за 167 703 доллара, то есть около 900 долларов за м².

Кроме недвижимости в столице, Анна владеет квартирой в одесском ЖК "Коста Фонтана", которая сегодня стоит около 200 000 долларов, хотя на момент покупки ее стоимость составляла около 70 000 долларов.

Также на нее оформлен автомобиль BMW X7 2019 года, который она приобрела в августе 2024-го примерно за 76 000 долларов.

После начала полномасштабного вторжения Анна выехала за границу. До этого она занималась развитием собственного бренда одежды в Киеве. Судя по ее соцсетям, сейчас она является соучредителем компании SPI Dubai, которая специализируется на продаже элитной недвижимости в ОАЭ.

Кроме недвижимости, обе дочери являются совладелицами кременчугской строительной компании "Житлоинвест", которая получила государственных заказов на 70 миллионов гривен. Журналисты hromadske указывают на то, что компания тесно связана с экс-сообществом Плужника: ее руководителем является бывший сотрудник кременчугского УБОПа, а среди бенефициаров - дочь покойного мэра Кременчуга Олега Бабаева.

Несмотря на миллионные обороты, официальные доходы компании незначительны, что не объясняет стремительное обогащение дочерей депутата.

Бывшая жена депутата Татьяна Плужник также имеет три квартиры, три коммерческих помещения, гараж в Киеве и автомобили Porsche Macan и BMW. С 2022 года она зарегистрировала предпринимательскую деятельность и развивает собственный бренд одежды.

Журналисты указывают на то, что имущество у семьи Плужников начало появляться именно тогда, когда Александр ушел из органов.

Служебный путь Плужника начался в 90-х в кременчугском УБОПе. Впоследствии, при президентстве Януковича, он возглавил Управление по борьбе с организованной преступностью в Киеве.

После увольнения из силовых структур Плужник стал советником председателя правления "Киевгорстроя". В 2020 году начал политическую карьеру, пройдя в Киевсовет от ОПЗЖ. Несмотря на запрет партии, сохранил мандат, присоединившись к депутатской группе "Платформа за жизнь и мир".

За более чем 20 лет работы в государственных структурах Плужник получал зарплату правоохранителя и пенсию. Официально в "Киевгорстрое" он зарабатывал около 25 тысяч гривен в месяц. До начала депутатской деятельности в 2020 году задекларировал сбережения в 3 миллиона гривен.

В декларации Плужника указаны дом на 74 м² и участок 6,5 соток в Кременчуге, а также мотоцикл HARLEY-DAVIDSON за примерно 15 тысяч долларов. Авто BMW X5 Плужник якобы арендовал с апреля 2023 года. Уже позже, в мае 2024 года, депутат, вероятно, выкупил это авто за примерно 80 тысяч долларов, но не задекларировал покупку.

С приходом в Киевсовет Плужник открыл ФЛП с основным КВЭДом "профессиональная, научная и техническая деятельность", благодаря чему за 2020-2023 годы задекларировал 20 миллионов гривен дохода. На вопрос hromadske о том, на чем же смог заработать миллионы гривен, ответил: "Консультирование", но не уточнил, кого и относительно чего он консультировал.

Также в декларации фигурируют 10 биткоинов, которые он якобы приобрел в 2014 году, которые, вероятно, потерял в 2021-м из-за исчезновения ключей. Как отмечают журналисты, сейчас их стоимость могла бы составлять 40 миллионов гривен, что частично объяснило бы его состояние.