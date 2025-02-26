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Лавров: РФ не погодиться на припинення бойових дій в Україні на поточній лінії фронту

Степан ГафткоСереда, 26 лютого 2025, 14:56
Лавров: РФ не погодиться на припинення бойових дій в Україні на поточній лінії фронту
Фото з Facebook Russian Foreign Ministry

Росія відмовляється припиняти бойові дії на поточній лінії фронту, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, посилаючись на конституцію РФ, до якої у 2022 році незаконно включили кілька частково окупованих українських областей.

Джерело: "Інтерфакс Україна" з посиланням на заяву Лаврова під час пресконференції в Катарі

Пряма мова Лаврова: "Дехто каже: ну добре, були ідеї, давайте залишимо лінію зіткнення – ось це російське, а це українське. По-перше, такого не буде, у нас є конституція".

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Деталі: Він вважає, що розміщення в Україні іноземних миротворців лише розпалює конфлікт. Також він згадав слова президента США Дональда Трампа, який, за його словами, заявив, що миротворців можна вводити тільки за згодою обох сторін.

"Нас ніхто про це не запитує. Підхід цей, який нав'язується європейцями, насамперед Францією, а також англійцями, націлений на те, про що я щойно згадав: на те, щоб конфлікт розігрівати і далі, припиняти будь-які спроби його заспокоїти... Такими простенькими механічними штучками, як розміщення військ, не відбутися, треба говорити про першопричини", – додав Лавров.

Він підкреслив, що під час зустрічі в Саудівській Аравії не обговорювалося питання участі США у розробці рідкоземельних металів у "нових регіонах Росії" (так окупанти називають захоплені українські території – ред.).

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Нагадаємо:

  • У Москві заявили про заплановані на 27 лютого переговори із США у турецькому Стамбулі стосовно роботи дипломатичних представництв обох країн. 

російсько-українська війнапереговориЛавров
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