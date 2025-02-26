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Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий в Украине на текущей линии фронта

Степан ГафткоСреда, 26 февраля 2025, 14:56
Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий в Украине на текущей линии фронта
Фото с Facebook Russian Foreign Ministry

Россия отказывается прекращать боевые действия на текущей линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на конституцию РФ, в которую в 2022 году незаконно включили несколько частично оккупированных украинских областей.

Источник: "Интерфакс Украина" со ссылкой на заявление Лаврова во время пресс-конференции в Катаре

Прямая речь Лаврова: "Некоторые говорят: ну хорошо, были идеи, давайте оставим линию соприкосновения – вот это российское, а это украинское. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция".

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Детали: Он считает, что размещение в Украине иностранных миротворцев только разжигает конфликт. Также он вспомнил слова президента США Дональда Трампа, который, по его словам, заявил, что миротворцев можно вводить только с согласия обеих сторон.

"Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул: на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не отделаться, надо говорить о первопричинах", – добавил Лавров.

Он подчеркнул, что во время встречи в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос участия США в разработке редкоземельных металлов в "новых регионах России" (так оккупанты называют захваченные украинские территории – ред.).

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Напомним:

  • В Москве заявили о запланированных на 27 февраля переговорах с США в турецком Стамбуле относительно работы дипломатических представительств обеих стран. 

российско-украинская войнапереговорыЛавров
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