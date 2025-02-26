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Проросійський Додік в Боснії отримав тюремний строк з забороною на політичну діяльність

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 26 лютого 2025, 15:13
Проросійський Додік в Боснії отримав тюремний строк з забороною на політичну діяльність
Мілорад Додік, фото: Getty Images

Суд у Боснії та Герцеговині у середу засудив проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка до одного року ув'язнення і заборонив йому займатися політичною діяльністю протягом шести років за його сепаратистські дії. Додік і його адвокати не були присутні в суді під час винесення вироку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Dnevni avaz

Деталі: Суд в Сараєво виніс своє знакове рішення після річного судового процесу проти Додіка. Його звинувачували у непокорі рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром в балканській країні.

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Додік і його адвокати не були присутні в суді під час винесення вироку. Додік заявив, що не підкориться будь-якому вироку, і пригрозив "радикальними заходами" у відповідь, включно з можливим відокремленням від решти країни Республіки Сербської – керованого сербами утворення в Боснії.

Це вирок першої інстанції, який наразі не набрав законної сили.

У своїй першій реакції на вирок Додік сказав, що не хвилюється, і пережив і складніші ситуації.

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Тисячі прихильників Додіка приїхали з усього регіону, щоб взяти участь у мітингу в головному місті Сербської Республіки Баня-Лука у вівторок ввечері.

Багато сербів кажуть, що Шмідт не має законних повноважень, оскільки його призначення не було схвалене Радбезом ООН.

Передісторія:

Боснія
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