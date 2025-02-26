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Пророссийский Додик в Боснии получил тюремный срок с запретом на политическую деятельность

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 26 февраля 2025, 15:13
Пророссийский Додик в Боснии получил тюремный срок с запретом на политическую деятельность
Милорад Додик, фото: Getty images

Суд в Боснии и Герцеговине в среду приговорил пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика к одному году заключения и запретил ему заниматься политической деятельностью в течение шести лет за его сепаратистские действия. Додик и его адвокаты не присутствовали в суде во время вынесения приговора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dnevni avaz

Детали: Суд в Сараево вынес свое знаковое решение после годового судебного процесса против Додика. Его обвиняли в неповиновении решению международного чиновника Кристиана Шмидта, который наблюдает за миром в балканской стране.

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Додик и его адвокаты не присутствовали в суде во время вынесения приговора. Додик заявил, что не подчинится любому приговору, и пригрозил "радикальными мерами" в ответ, включая возможное отделение от остальной части страны Республики Сербской - управляемого сербами образования в Боснии.

Додик и его адвокаты не присутствовали в суде во время вынесения приговора. Додик заявил, что не подчинится любому приговору, и пригрозил "радикальными ответными мерами", включая возможное отделение от остальной части страны Республики Сербской – управляемого сербами образования в Боснии.

Это приговор первой инстанции, который пока не вступил в законную силу.

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В своей первой реакции на приговор Додик сказал, что не волнуется, и пережил и более сложные ситуации.

Тысячи сторонников Додика приехали со всего региона, чтобы принять участие в митинге в главном городе Сербской Республики Баня-Лука во вторник вечером.

Многие сербы говорят, что Шмидт не имеет законных полномочий, поскольку его назначение не было одобрено Совбезом ООН.

Предыстория:

Босния
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