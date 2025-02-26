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Зеленський хоче обговорити з Трампом гарантії безпеки в межах угоди про надра

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 26 лютого 2025, 16:41
Зеленський хоче обговорити з Трампом гарантії безпеки в межах угоди про надра
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголосив, що питання гарантій безпеки в контексті розробки корисних копалин за угодою зі США є для нього принциповим, і він хоче обговорити його з Дональдом Трампом.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в середу, 26 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що угода про надра є "частиною наших великих домовленостей зі США і може бути частиною гарантій безпеки".

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"Я дуже просив, щоб зʼявилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. Тому навіть у рамковій угоді я дуже хотів, щоб зʼявилось хоча б речення "гарантії безпеки України", – додав він.

Президент зазначив, що від його майбутньої розмови з президентом США Дональдом Трампом залежатиме, чи матиме угода про копалини успіх, чи "тихенько пройде".

"Якщо ми розуміємо, що США є однією з країн, яка дає гарантії безпеки, або однією з головних країн – то тоді це може бути успіх. Або перший крок до сталого і справедливого миру, до зростання економіки України тощо", – пояснив Зеленський.

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Раніше у середу премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що українська сторона розгляне попередньо погоджену угоду про інвестиції в корисні копалини зі США.

Також Шмигаль оголосив, що Київ не розглядає підписання угоди про надра із США без прив’язки до гарантій безпеки та що це вже закладено у проєкт угоди.

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.

ТрампЗеленський
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