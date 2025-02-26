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Зеленский хочет обсудить с Трампом гарантии безопасности в рамках соглашения о недрах

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 26 февраля 2025, 16:41
Зеленский хочет обсудить с Трампом гарантии безопасности в рамках соглашения о недрах
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте разработки полезных ископаемых по соглашению с США является для него принципиальным, и он хочет обсудить его с Дональдом Трампом.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в среду, 26 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что соглашение о недрах является "частью наших больших договоренностей с США и может быть частью гарантий безопасности".

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"Я очень просил, чтобы появилось хотя бы понимание, что мы все равно видим, что все это является частью будущих гарантий безопасности. Поэтому даже в рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины", - добавил он.

Президент отметил, что от его предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом будет зависеть, будет ли соглашение об ископаемых иметь успех или "тихонько пройдет".

"Если мы понимаем, что США является одной из стран, которая дает гарантии безопасности, или одной из главных стран – то тогда это может быть успех. Или первый шаг к устойчивому и справедливому миру, к росту экономики Украины и так далее", – пояснил Зеленский.

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Ранее в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что украинская сторона рассмотрит предварительно согласованное соглашение об инвестициях в полезные ископаемые с США.

Также Шмыгаль объявил, что Киев не рассматривает подписание соглашения о недрах с США без привязки к гарантиям безопасности и что это уже заложено в проект соглашения.

Читайте полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

ТрампЗеленский
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