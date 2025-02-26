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Розпочинає роботу посол України в Угорщині: посада була вакантною понад два роки

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 17:33
Розпочинає роботу посол України в Угорщині: посада була вакантною понад два роки
фото - посольство України в Угорщині

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор 26 лютого вручив копії вірчих грамот в угорському МЗС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Угорщині

Деталі: Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.

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"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстві.

Там висловили сподівання, що це "надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин".

Передісторія:

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  • Президент Володимир Зеленський підписав указ призначення Федора Шандора новим послом в Угорщині 21 грудня. У понеділок він вирушив до Будапешта.
  • Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.
  • Україна не мала посла в Угорщині ще з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попереднього посла – Любов Непоп.

УгорщинаМЗС
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