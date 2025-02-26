Розпочинає роботу посол України в Угорщині: посада була вакантною понад два роки

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор 26 лютого вручив копії вірчих грамот в угорському МЗС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Угорщині

Деталі: Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.

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"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстві.

Там висловили сподівання, що це "надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин".

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