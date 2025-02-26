Розпочинає роботу посол України в Угорщині: посада була вакантною понад два роки
Середа, 26 лютого 2025, 17:33
Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор 26 лютого вручив копії вірчих грамот в угорському МЗС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Угорщині
Деталі: Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.
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"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстві.
Там висловили сподівання, що це "надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин".
Передісторія:
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- Президент Володимир Зеленський підписав указ призначення Федора Шандора новим послом в Угорщині 21 грудня. У понеділок він вирушив до Будапешта.
- Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.
- Україна не мала посла в Угорщині ще з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попереднього посла – Любов Непоп.