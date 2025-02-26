Начинает работу посол Украины в Венгрии: должность была вакантной более двух лет

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор 26 февраля вручил копии верительных грамот в венгерском МИДе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Венгрии

Детали: Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.

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"В соответствии с дипломатическим протоколом, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстве.

Там выразили надежду, что это "даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений".

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