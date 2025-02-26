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Начинает работу посол Украины в Венгрии: должность была вакантной более двух лет

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 февраля 2025, 17:33
Начинает работу посол Украины в Венгрии: должность была вакантной более двух лет
фото - посольство Украины в Венгрии

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор 26 февраля вручил копии верительных грамот в венгерском МИДе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Венгрии

Детали: Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.

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"В соответствии с дипломатическим протоколом, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстве.

Там выразили надежду, что это "даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений".

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Федора Шандора новым послом в Венгрии 21 декабря. В понедельник он отправился в Будапешт.
  • Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.
  • Украина не имела посла в Венгрии еще с июля 2022 года, когда Зеленский уволил предыдущего посла – Любовь Непоп.

ВенгрияМИД
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