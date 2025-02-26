Начинает работу посол Украины в Венгрии: должность была вакантной более двух лет
Среда, 26 февраля 2025, 17:33
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор 26 февраля вручил копии верительных грамот в венгерском МИДе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Венгрии
Детали: Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.
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"В соответствии с дипломатическим протоколом, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстве.
Там выразили надежду, что это "даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений".
Предыстория:
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- Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Федора Шандора новым послом в Венгрии 21 декабря. В понедельник он отправился в Будапешт.
- Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.
- Украина не имела посла в Венгрии еще с июля 2022 года, когда Зеленский уволил предыдущего посла – Любовь Непоп.