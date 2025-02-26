Зеленський офіційно звільнив Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Деталі: Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ рівно пів року тому – 26 червня 2024 року. На цій посаді він замінив Юрія Содоля.

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26 січня 2025 року Зеленський повідомив, що Гнатов, який досі був командувачем ОСУВ "Хортиця" й одночасно командувач Об'єднаних сил ЗСУ, призначений заступником начальника Генштабу. "Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом", – сказав тоді президент.

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