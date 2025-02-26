Зеленский официально уволил Гнатова с должности Командующего Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Детали: Гнатов возглавил Объединенные силы ВСУ ровно полгода назад – 26 июня 2024 года. На этой должности он заменил Юрия Содоля.

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26 января 2025 года Зеленский сообщил, что Гнатов, который до сих пор был командующим ОСУВ "Хортица" и одновременно командующий Объединенными силами ВСУ, назначен заместителем начальника Генштаба. "Его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом", – сказал тогда президент.

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