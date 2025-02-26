Парламент Румунії остаточно схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір

Верхня палата парламенту Румунії, Сенат, в середу, 26 лютого, ухвалила закон, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують її повітряний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Ухвалений закон передбачає, що дрони, які незаконно перетинають державний кордон Румунії і здійснюють польоти в національному повітряному просторі без дозволу, "можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль".

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Після схвалення парламентом закон піде на підпис президенту, обовʼязки якого виконує Іліє Боложан.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Міноборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроєкт, який посилює заходи з регулювання повітряного простору, дронів та інших літальних апаратів.

У грудні уряд схвалив законопроєкт.

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Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує південні регіони України.