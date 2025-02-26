Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Парламент Румунії остаточно схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 26 лютого 2025, 22:12
Парламент Румунії остаточно схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Getty Images

Верхня палата парламенту Румунії, Сенат, в середу, 26 лютого, ухвалила закон, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують її повітряний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Ухвалений закон передбачає, що дрони, які незаконно перетинають державний кордон Румунії і здійснюють польоти в національному повітряному просторі без дозволу, "можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль".

Реклама:

Після схвалення парламентом закон піде на підпис президенту, обовʼязки якого виконує Іліє Боложан.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Міноборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроєкт, який посилює заходи з регулювання повітряного простору, дронів та інших літальних апаратів.

У грудні уряд схвалив законопроєкт.

РЕКЛАМА:

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує південні регіони України.

Румуніябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоКротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
Трамп прагне "найкращої угоди" про мир, щоб Україна повернула "якнайбільше" території
Застава за очільника АМКУ Кириленка: хто вніс 30 мільйонів
Зеленський зробив бригадними генералами двох заступників Сирського
Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Усі новини...
Румунія
У Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти
Прем'єр Румунії проти відправки своєї армії в Україну
Кандидат у президенти Румунії від діючої влади проти відправлення військ в Україну
Останні новини
23:50
Росіяни 138 разів обстріляли Сумщину: є постраждалі
23:31
Новини економіки 26 лютого: удар по енергооб'єкту, рішення щодо підписання угоди про надра
23:19
доповненоКротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
23:05
NYT: США не підтримували згадку про "гарантії безпеки" в угоді про надра з Україною
22:51
"Вона не вміла тільки одного – обходити чужу біду". Пам'яті госпітальєрки Олександри Мулькевич
22:44
хокей"Сокіл" здолав "Кременчук", "Київ Кепіталз" розгромив "Дніпро" у чемпіонаті України
22:43
Подалі від цивілізації: в Ірландії молода пара пів року доглядатиме за безлюдним островом
22:38
Генштаб: На фронті від початку доби пройшла майже сотня боїв
22:12
Парламент Румунії остаточно схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір
22:03
За участі працівника Херсонської ОВА сталася ДТП, в якій загинула людина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: