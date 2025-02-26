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Парламент Румынии окончательно одобрил сбивание дронов, нарушающих воздушное пространство

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 22:12
Парламент Румынии окончательно одобрил сбивание дронов, нарушающих воздушное пространство
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное с Getty Images

Верхняя палата парламента Румынии, Сенат, в среду, 26 февраля, приняла закон, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие ее воздушное пространство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Принятый закон предусматривает, что дроны, которые незаконно пересекают государственную границу Румынии и осуществляют полеты в национальном воздушном пространстве без разрешения, "могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль".

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После одобрения парламентом закон пойдет на подпись президенту, обязанности которого исполняет Илие Боложан.

Напомним, в конце октября 2024 года Минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение законопроект, который усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

В декабре правительство одобрило законопроект.

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Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует южные регионы Украины.

Румыниябеспилотники
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