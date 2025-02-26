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Генштаб: На фронті від початку доби пройшла майже сотня боїв

Тетяна ОлійникСереда, 26 лютого 2025, 22:38
Генштаб: На фронті від початку доби пройшла майже сотня боїв
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулось 98 бойових зіткнень, з них 33 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 26 лютого

Дослівно: "З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 84 КАБ; 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння".

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Деталі: П’ять штурмових дій противника в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Наші оборонці відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

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На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Ступочок.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив три штурмові дії в напрямку Чарівного, в той же час завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення, противник намагався просунутись в районі П’ятихаток.

18 бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

Генштаббойові діївійна
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