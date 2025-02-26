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Генштаб: На фронте с начала суток прошла почти сотня боев

Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 22:38
Генштаб: На фронте с начала суток прошла почти сотня боев
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте состоялось 98 боевых столкновений, из них 33 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 26 февраля

Дословно: "С начала суток произошло 98 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 84 КАБ; 1112 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: Пять штурмовых действий противника в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной отбили украинцы на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызово, продолжается одно боестолкновение.

Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. Наши защитники отбили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

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На Северском направлении наши воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Ступочек.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовые действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении состоялось два боестолкновения, противник пытался продвинуться в районе Пятихаток.

18 боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 – из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

Генштаббоевые действиявойна
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