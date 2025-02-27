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ЄС був створений для того, щоб пограбувати США: Трамп анонсував 25% мита на товари з Європи

Іван Д'яконовЧетвер, 27 лютого 2025, 01:20
ЄС був створений для того, щоб пограбувати США: Трамп анонсував 25% мита на товари з Європи
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт з Європейського Союзу, заявивши, що блок "був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати".

Джерело: Financial Times

Деталі: Про це Трамп заявив під час першого засідання свого кабінету міністрів.

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"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро", – сказав Трамп. "Загалом це буде 25 відсотків, і це стосуватиметься як автомобілів, так і всього іншого", – наголосив президент США,

У відповідь Європейська комісія пригрозила контрзаходами, якщо Трамп запровадить тарифи, заявивши, що ЄС "рішуче і негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної і справедливої торгівлі".

Президент не запропонував жодних нових деталей щодо запропонованих ним тарифів для ЄС, включаючи те, які повноваження він буде використовувати, але відновив свої запеклі нападки на блок за те, що він давно сприймає як незбалансовані економічні відносини.

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Пряма мова Трампа: "Вони не приймають наші машини. Вони не приймають, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію, вони використовують всілякі причини, чому ні. Давайте будемо чесними, Європейський Союз був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати. Це його мета. І вони добре з цим впоралися".

Деталі: Окремо Трамп заявив, що 25-відсоткові мита проти Канади і Мексики набудуть чинності 2 квітня.

Передісторія:

тарифиСШАЄС
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