ЕС был создан для того, чтобы ограбить США: Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из Европы

Президент США Дональд Трамп анонсировал ввести 25-процентные тарифы на импорт из Европейского Союза, заявив, что блок "был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты".

Источник: Financial Times

Детали: Об этом Трамп заявил во время первого заседания своего кабинета министров.

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"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро", – сказал Трамп. "В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", – подчеркнул президент США,

В ответ Европейская комиссия пригрозила контрмерами, если Трамп введет тарифы, заявив, что ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

Президент не предложил никаких новых деталей относительно предложенных им тарифов для ЕС, включая то, какие полномочия он будет использовать, но возобновил свои ожесточенные нападки на блок за то, что он давно воспринимает как несбалансированные экономические отношения.

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Прямая речь Трампа: "Они не принимают наши машины. Они не принимают, по сути, нашу сельскохозяйственную продукцию, они используют всевозможные причины, почему нет. Давайте будем честными, Европейский Союз был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты. Это его цель. И они хорошо с этим справились".

Детали: Отдельно Трамп заявил, что 25-процентные пошлины против Канады и Мексики вступят в силу 2 апреля.

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