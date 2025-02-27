Угорський уряд планує "захистити дітей" від щорічного прайду в Будапешті

Уряд Угорщини хоче зобовʼязати організаторів щорічного Будапештського прайду проводити його у "закритому місці", посилаючись на необхідність "захисту дітей".

Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Керівник апарату премʼєра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Будапештський прайд не повинен відбуватись так, як у минулому.

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За його словами, необхідно "забезпечити дотримання погляду захисту дітей", і що він не бачить жодного такого ризику з "прайдом, який проводиться в закритому просторі".

Гуляш анонсував, що угорський уряд обговорить це питання і пізніше запропонує відповідне законодавство. Що саме воно може передбачати, наразі невідомо.

Минулого тижня угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що організаторам Прайду "не варто навіть турбуватися" цього року, оскільки захід буде "марною тратою грошей і часу".

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Протягом десятиліть учасники Будапештського прайду проходять проспектом Андраші – просторою, обсадженою деревами вулицею в центрі угорської столиці.

Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Посольства понад трьох десятків держав, зокрема й України, в Угорщині опублікували спільну заяву перед проведенням 29-го Будапештського прайду, де висловили підтримку ЛГБТ-спільноті та засудили її переслідування в цій країні.