Венгерское правительство планирует "защитить детей" от ежегодного прайда в Будапеште

Правительство Венгрии хочет обязать организаторов ежегодного Будапештского прайда проводить его в "закрытом месте", ссылаясь на необходимость "защиты детей".

Источник: Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Будапештский прайд не должен происходить так, как в прошлом.

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По его словам, необходимо "обеспечить соблюдение точки зрения защиты детей", и что он не видит никакого такого риска с "прайдом, который проводится в закрытом пространстве".

Гуляш анонсировал, что венгерское правительство обсудит этот вопрос и позже предложит соответствующее законодательство. Что именно оно может предусматривать, пока неизвестно.

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что организаторам Прайда "не стоит даже беспокоиться" в этом году, поскольку мероприятие будет "пустой тратой денег и времени".

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На протяжении десятилетий участники Будапештского прайда проходят по проспекту Андраши – просторной, обсаженной деревьями улице в центре венгерской столицы.

Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

Посольства более трех десятков государств, в том числе и Украины, в Венгрии опубликовали совместное заявление перед проведением 29-го Будапештского прайда, где выразили поддержку ЛГБТ-сообществу и осудили его преследования в этой стране.