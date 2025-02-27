Фінляндія замовить у своїх виробників зброю для України на 660 млн євро

Фінляндія змінює підхід до військової допомоги Україні та запускає нову програму підтримки, орієнтовану на закупівлю продукції власного оборонно-промислового комплексу. Міністерство оборони країни пропонує виділити на цю ініціативу 660 мільйонів євро.

Джерело: пресреліз Міністерства оборони Фінляндії

Деталі: Міністерство оборони Фінляндії започаткувало нову програму підтримки України, яка передбачає закупівлю військової продукції у вітчизняних оборонних компаній. Відповідне фінансування буде закладено в перший урядовий додатковий бюджет.

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За словами міністра оборони Антті Хаккянена, це рішення не лише посилить обороноздатність України, а й підтримає фінський оборонно-промисловий комплекс.

Пряма мова Хаккянена: "Поки що ми в основному підтримували Україну шляхом передачі запасів, але в майбутньому продукція буде значною мірою замовлятися у наших вітчизняних компаній. Завдяки цим рішенням ми посилимо шанси України на справедливі умови миру, а також підтримаємо фінський оборонний сектор і забезпечуємо безпеку поставок у майбутньому".

Деталі: Закупівлі здійснюватиме Департамент матеріально-технічного забезпечення сил оборони Фінляндії.

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Основні критерії вибору продукції – нагальні потреби України, можливість швидкого виробництва та доставки.

Озброєння та військова техніка будуть передані Києву у рамках майбутніх пакетів допомоги.