Финляндия закажет у своих производителей оружие для Украины на 660 млн евро

Финляндия меняет подход к военной помощи Украине и запускает новую программу поддержки, ориентированную на закупку продукции собственного оборонно-промышленного комплекса. Министерство обороны страны предлагает выделить на эту инициативу 660 миллионов евро.

Источник: пресс-релиз Министерства обороны Финляндии

Детали: Министерство обороны Финляндии начало новую программу поддержки Украины, которая предусматривает закупку военной продукции у отечественных оборонных компаний. Соответствующее финансирование будет заложено в первый правительственный дополнительный бюджет.

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По словам министра обороны Антти Хаккянена, это решение не только усилит обороноспособность Украины, но и поддержит финский оборонно-промышленный комплекс.

Прямая речь Хаккянена: "Пока мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у наших отечественных компаний. Благодаря этим решениям мы усилим шансы Украины на справедливые условия мира, а также поддержим финский оборонный сектор и обеспечим безопасность поставок в будущем".

Детали: Закупки будет осуществлять Департамент материально-технического обеспечения сил обороны Финляндии.

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Основные критерии выбора продукции – насущные потребности Украины, возможность быстрого производства и доставки.

Вооружение и военная техника будут переданы Киеву в рамках будущих пакетов помощи.