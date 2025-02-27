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Рубіо намітив стратегію США щодо стримування союзу Росії та Китаю

Іванна Костіна, Степан ГафткоЧетвер, 27 лютого 2025, 09:28
Рубіо намітив стратегію США щодо стримування союзу Росії та Китаю
Фото з Facebook Marco Rubio

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо намітив стратегію щодо відносин Росії та Китаю, наголосивши, що Вашингтон прагне послабити їхні зв’язки, але без провокування конфлікту між ядерними державами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова Рубіо: "Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх (росіян – ред.) від відносин з китайцями. Я також не думаю, що перебування Китаю і Росії на шиї один в одного є корисним для глобальної стабільності, оскільки вони обидві є ядерними державами".

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Деталі: Деякі аналітики вважають, що Дональд Трамп зближується з Росією, щоб посварити її з Китаєм – так званий "зворотний Ніксон". 53 роки тому президент США Річард Ніксон відвідав Китай, що послабило вплив Москви та наблизило Пекін до Вашингтона, змінивши світовий баланс сил на десятиліття.

Хоча Китай похвалив Росію за переговори з США щодо війни в Україні, поки що неясно, як це вплине на Пекін. Перед вторгненням 2022 року Сі Цзіньпін і Владімір Путін оголосили про "безмежну дружбу" та об’єднали зусилля проти Америки.

Марко Рубіо застеріг, що подальше зближення Китаю і Росії стане проблемою для США, якщо Москва перетвориться на молодшого партнера Пекіна. Санкції ізолювали російську економіку, але торгівля з Китаєм допомагає Кремлю втриматися на плаву.

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"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, хоче Росія поліпшити свої відносини зі США чи ні, вона не зможе цього зробити, тому що вона стала повністю залежною від китайців, тому що ми відрізали її", – сказав Рубіо.

"Для нас найкращий результат – це мати відносини", – додав він.

У своєму інтерв'ю Рубіо схарактеризував американо-китайські відносини як "велику історію 21-го століття" і сказав, що Вашингтон матиме розбіжності та конфронтацію як з Пекіном, так і з Москвою, але підкреслив, що важливо підтримувати відносини з обома.

"Це великі, потужні країни з ядерними запасами. Вони можуть проєктувати силу по всьому світу", – сказав він. "Я думаю, що ми втратили поняття зрілості й розсудливості в дипломатичних відносинах", – додав Рубіо.

За останні тижні Трамп здійснив приголомшливий розворот у політиці США щодо Росії, приголомшивши Європу виведенням Путіна з ізоляції та початком мирних переговорів без залучення інших зацікавлених сторін. Президента-республіканця звинувачують у тому, що він повторює кремлівську дезінформацію про конфлікт, в тому числі звинувачує у війні українського лідера Володимира Зеленського.

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СШАРосіяКитай
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