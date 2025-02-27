Рубио наметил стратегию США по сдерживанию союза России и Китая

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио наметил стратегию в отношении отношений России и Китая, отметив, что Вашингтон стремится ослабить их связи, но без провоцирования конфликта между ядерными державами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь Рубио: "Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (россиян – ред.) от отношений с китайцами. Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг у друга является полезным для глобальной стабильности, поскольку они обе являются ядерными державами".

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Детали: Некоторые аналитики считают, что Дональд Трамп сближается с Россией, чтобы поссорить ее с Китаем – так называемый "обратный Никсон". 53 года назад президент США Ричард Никсон посетил Китай, что ослабило влияние Москвы и приблизило Пекин к Вашингтону, изменив мировой баланс сил на десятилетия.

Хотя Китай похвалил Россию за переговоры с США по войне в Украине, пока неясно, как это повлияет на Пекин. Перед вторжением 2022 года Си Цзиньпин и Владимир Путин объявили о "безграничной дружбе" и объединили усилия против Америки.

Марко Рубио предостерег, что дальнейшее сближение Китая и России станет проблемой для США, если Москва превратится в младшего партнера Пекина. Санкции изолировали российскую экономику, но торговля с Китаем помогает Кремлю удержаться на плаву.

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"Мы можем оказаться в ситуации, когда, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она не сможет этого сделать, потому что она стала полностью зависимой от китайцев, потому что мы отрезали ее", – сказал Рубио.

"Для нас лучший результат – это иметь отношения", – добавил он.

В своем интервью Рубио охарактеризовал американо-китайские отношения как "великую историю 21-го века" и сказал, что Вашингтон будет иметь разногласия и конфронтацию как с Пекином, так и с Москвой, но подчеркнул, что важно поддерживать отношения с обеими.

"Это большие, мощные страны с ядерными запасами. Они могут проецировать силу по всему миру", – сказал он. "Я думаю, что мы потеряли понятие зрелости и благоразумия в дипломатических отношениях", – добавил Рубио.

За последние недели Трамп совершил потрясающий разворот в политике США в отношении России, ошеломив Европу выводом Путина из изоляции и началом мирных переговоров без привлечения других заинтересованных сторон. Президента-республиканца обвиняют в том, что он повторяет кремлевскую дезинформацию о конфликте, в том числе обвиняет в войне украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним: