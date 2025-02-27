Рубіо: Єдина загроза НАТО – його члени, які не вкладалися в армію
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що НАТО не перебуває під загрозою, водночас він переконаний, що небезпеку для Альянсу становлять союзники, які не виділяють достатньо коштів на оборону.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика Fox News, транскрипт якого наводить Держдеп
Пряма мова Рубіо: "НАТО не в небезпеці. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це те, що у нас є члени НАТО, які майже не мають армій, або чиї армії не дуже боєздатні, тому що вони витратили 40 років, не витрачаючи на них жодних грошей. Ми були і є НАТО".
Деталі: Він додав, що йдеться про багаті країни, особливо в Західній Європі, які "мають багато грошей" і які "мали б інвестувати їх у свою національну безпеку, але вони цього не роблять".
"У вас є країни, які витрачають 1,5% чи 1% своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати це субсидіювати. Це несправедливо і нежиттєздатно", – наголосив Рубіо.
"Що ставить НАТО під загрозу – так це те, що в деяких випадках у нас немає членів Альянсу. Зараз це зробили інші. Польща, Чехія – є купа країн, які зробили це, але деякі не зробили. І це багаті країни – Німеччина, Франція", – підсумував американський політик.
Передісторія:
- 25 лютого прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.
- Він також сказав, що виступає за подальше збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.
- Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.
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