Рубіо: Єдина загроза НАТО – його члени, які не вкладалися в армію

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що НАТО не перебуває під загрозою, водночас він переконаний, що небезпеку для Альянсу становлять союзники, які не виділяють достатньо коштів на оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика Fox News, транскрипт якого наводить Держдеп

Пряма мова Рубіо: "НАТО не в небезпеці. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це те, що у нас є члени НАТО, які майже не мають армій, або чиї армії не дуже боєздатні, тому що вони витратили 40 років, не витрачаючи на них жодних грошей. Ми були і є НАТО".

Реклама:

Деталі: Він додав, що йдеться про багаті країни, особливо в Західній Європі, які "мають багато грошей" і які "мали б інвестувати їх у свою національну безпеку, але вони цього не роблять".

"У вас є країни, які витрачають 1,5% чи 1% своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати це субсидіювати. Це несправедливо і нежиттєздатно", – наголосив Рубіо.

"Що ставить НАТО під загрозу – так це те, що в деяких випадках у нас немає членів Альянсу. Зараз це зробили інші. Польща, Чехія – є купа країн, які зробили це, але деякі не зробили. І це багаті країни – Німеччина, Франція", – підсумував американський політик.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

25 лютого прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.

Він також сказав, що виступає за подальше збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Читайте більше про те, як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.