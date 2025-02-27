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Рубіо: Єдина загроза НАТО – його члени, які не вкладалися в армію

Іванна Костіна, Ірина БалачукЧетвер, 27 лютого 2025, 10:16
Рубіо: Єдина загроза НАТО – його члени, які не вкладалися в армію
Марко Рубіо. Фото з сайту U.S. Department of State

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що НАТО не перебуває під загрозою, водночас він переконаний, що небезпеку для Альянсу становлять союзники, які не виділяють достатньо коштів на оборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика Fox News, транскрипт якого наводить Держдеп

Пряма мова Рубіо: "НАТО не в небезпеці. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це те, що у нас є члени НАТО, які майже не мають армій, або чиї армії не дуже боєздатні, тому що вони витратили 40 років, не витрачаючи на них жодних грошей. Ми були і є НАТО".

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Деталі: Він додав, що йдеться про багаті країни, особливо в Західній Європі, які "мають багато грошей" і які "мали б інвестувати їх у свою національну безпеку, але вони цього не роблять".

"У вас є країни, які витрачають 1,5% чи 1% своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати це субсидіювати. Це несправедливо і нежиттєздатно", – наголосив Рубіо.

"Що ставить НАТО під загрозу – так це те, що в деяких випадках у нас немає членів Альянсу. Зараз це зробили інші. Польща, Чехія – є купа країн, які зробили це, але деякі не зробили. І це багаті країни – Німеччина, Франція", – підсумував американський політик.

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Передісторія:

  • 25 лютого прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.
  • Він також сказав, що виступає за подальше збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.
  • Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Читайте більше про те, як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.

СШАНАТОЄвропа
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