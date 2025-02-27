Рубио: Единственная угроза НАТО – его члены, которые не вкладывались в армию

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что НАТО не находится под угрозой, в то же время он убежден, что опасность для Альянса представляют союзники, которые не выделяют достаточно средств на оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика Fox News, транскрипт которого приводит Госдеп

Прямая речь Рубио: "НАТО не в опасности. Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это то, что у нас есть члены НАТО, которые почти не имеют армий, или чьи армии не очень боеспособны, потому что они потратили 40 лет, не тратя на них никаких денег. Мы были и есть НАТО".

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Детали: Он добавил, что речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе, которые "имеют много денег" и которые "должны были бы инвестировать их в свою национальную безопасность, но они этого не делают".

"У вас есть страны, которые тратят 1,5% или 1% своей экономики, и мы просто не можем продолжать это субсидировать. Это несправедливо и нежизнеспособно", – подчеркнул Рубио.

"Что ставит НАТО под угрозу – так это то, что в некоторых случаях у нас нет членов Альянса. Сейчас это сделали другие. Польша, Чехия – есть куча стран, которые сделали это, но некоторые не сделали. И это богатые страны – Германия, Франция", – подытожил американский политик.

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Предыстория:

25 февраля премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом увеличении расходов на оборонные нужды со времен холодной войны и планах выйти на 2,5% ВВП к 2027 году.

Он также сказал, что выступает за дальнейшее увеличение оборонных расходов до 3% ВВП.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

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