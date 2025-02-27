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ЄС готує найбільший оборонний план після холодної війни: сотні мільярдів євро на безпеку

Христина Бондарєва, Степан ГафткоЧетвер, 27 лютого 2025, 10:24
ЄС готує найбільший оборонний план після холодної війни: сотні мільярдів євро на безпеку
Фото з Facebook European Commission

Європейський Союз готує масштабну оборонну ініціативу, найбільшу з часів холодної війни, плануючи виділити сотні мільярдів євро на зміцнення безпеки, для цього обдумують план з трьох частин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал у Bloomberg

Пряма мова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: "У цей момент, який буває раз на покоління, нам потрібне "термінове мислення" і стратегічний план переозброєння Європи".

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Деталі: Нова система безпеки почне формуватися на терміновому засіданні лідерів ЄС 6 березня. Потім, 19 березня, комісар з оборони Андрюс Кубілюс та глава дипломатії Кая Каллас представлять нову стратегію для оборонної промисловості. До того часу переговори про збільшення ресурсів блоку будуть продовжуватися.

За даними агентства Bloomberg, план фінансування оборони фон дер Ляєн складатиметься з трьох елементів. Всі вони складні, і неясно, якою мірою вони будуть реалізовані, кажуть джерела агентства. 

Перша частина плану дозволить країнам ЄС витрачати більше, пом'якшуючи фіскальні правила. За словами деяких посадовців, це може допомогти залучити до 160 мільярдів євро.

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Переговори зосереджені на тому, щоб витрати на оборону не враховувались при підрахунку дефіциту бюджету. Потрібно узгодити, що саме вважати оборонними витратами, як довго буде діяти це правило і чи вплине воно на досягнення цілі НАТО — витрати на оборону на рівні 2% від ВВП.

Друга частина передбачає створення нового інструменту для спільних витрат на рівні ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції у спільні проєкти в таких сферах, як протиповітряна оборона, далекобійні удари, ракети, безпілотники та військовий штучний інтелект.

Деякі високопосадовці ЄС і країни-члени пропонують ідею спільних запозичень, але це питання викликає суперечки та розбіжності в Євросоюзі.

Третя частина плану стосується послаблення інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку, який зараз може інвестувати лише в товари подвійного призначення. Це дозволить залучити більше фінансування, в тому числі від приватних банків.

Окрім цього, під час закритих обговорень фон дер Ляєн запропонувала ідею перерозподілу невитрачених коштів ЄС, включаючи гроші, зібрані для відновлення після пандемії COVID-19.

Нагадаємо: 

  • 24 лютого Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Києві, що представить план зі збільшення європейського виробництва зброї, який принесе вигоду і Україні. 
  • А німецьке видання Berliner Zeitung повідомляло, що у ЄС обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат та допомоги Україні, який, ймовірно, може сягнути близько 700 млрд євро.

Читайте також: Переозброєння без США: три механізми, які дадуть Європі додаткові кошти на оборону

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