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ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность

Кристина Бондарева, Степан ГафткоЧетверг, 27 февраля 2025, 10:24
ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность
Фото c Facebook European Commission

Европейский Союз готовит масштабную оборонную инициативу, крупнейшую со времен холодной войны, планируя выделить сотни миллиардов евро на укрепление безопасности, для этого обдумывают план из трех частей. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал в Bloomberg

Прямая речь президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "В этот момент, который бывает раз в поколение, нам нужно "срочное мышление" и стратегический план перевооружения Европы".

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Детали: Новая система безопасности начнет формироваться на срочном заседании лидеров ЕС 6 марта. Затем, 19 марта, комиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава дипломатии Кая Каллас представят новую стратегию для оборонной промышленности. К тому времени переговоры об увеличении ресурсов блока будут продолжаться.

По данным агентства Bloomberg, план финансирования обороны фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов. Все они сложные, и неясно, в какой степени они будут реализованы, говорят источники агентства. 

Первая часть плана позволит странам ЕС тратить больше, смягчая фискальные правила. По словам некоторых чиновников, это может помочь привлечь до 160 миллиардов евро.

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Переговоры сосредоточены на том, чтобы расходы на оборону не учитывались при подсчете дефицита бюджета. Нужно согласовать, что именно считать оборонными расходами, как долго будет действовать это правило и повлияет ли оно на достижение цели НАТО – расходы на оборону на уровне 2% от ВВП.

Вторая часть предусматривает создание нового инструмента для совместных расходов на уровне ЕС. Эти средства будут направлены на инвестиции в совместные проекты в таких сферах, как противовоздушная оборона, дальнобойные удары, ракеты, беспилотники и военный искусственный интеллект.

Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС и страны-члены предлагают идею совместных заимствований, но этот вопрос вызывает споры и разногласия в Евросоюзе.

Третья часть плана касается ослабления инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка, который сейчас может инвестировать только в товары двойного назначения. Это позволит привлечь больше финансирования, в том числе от частных банков.

Кроме этого, во время закрытых обсуждений фон дер Ляйен предложила идею перераспределения неизрасходованных средств ЕС, включая деньги, собранные для восстановления после пандемии COVID-19.

Напомним: 

  • 24 февраля Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине
  • А немецкое издание Berliner Zeitung сообщало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.

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ЕвропаЕврокомиссия
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