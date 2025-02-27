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Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 10:35
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
ілюстративне фото ДПСУ

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: Зазначається, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Мінкульту, не повернулися до України у встановлені терміни.

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Для досягнення правової визначеності у цьому питанні наприкінці 2022 року міністерство ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим.

Вказано, що наразі Мінкульт розробив проєкт змін до постанови Кабінету міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Запропонований документ врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

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Дослівно: "В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання Міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону.

Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії  і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості".

МінкультуриПрикордонна служба
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