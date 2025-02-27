Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу

Министерство культуры и стратегических коммуникаций с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда военнообязанных представителей искусства и медийщиков за границу.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: Отмечается, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Минкульта, не вернулись в Украину в установленные сроки.

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Для достижения правовой определенности в этом вопросе в конце 2022 года министерство инициировало изменения, которые бы минимизировали использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако, по состоянию на сегодня этот вопрос остается неурегулированным.

Указано, что сейчас Минкульт разработал проект изменений в постановление Кабинета министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, который находится на этапе межведомственного согласования.

Предложенный документ регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

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Дословно: "В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы.

Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности".