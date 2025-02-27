У Трампа скасували понад 90% грантів USAID

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скасування більше ніж 90% грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для надання зовнішньої допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал CNN

Дослівно адміністрація Трампа: "Загалом, майже 5800 грантів USAID було скасовано, а понад 500 грантів USAID було збережено. Загальна гранична вартість збережених контрактів становить приблизно 57 мільярдів доларів США".

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Деталі: На додаток до скасування грантів USAID, "приблизно 4 100 державних грантів було скасовано, а приблизно 2 700 державних грантів було збережено", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в середу адміністрація уточнила, що "все ще залишається 297 контрактів, які потребують перегляду".

CNN зазначає, що різке зменшення зовнішньої допомоги стало серйозним ударом для неприбуткових організацій і підрядників. Програми допомоги в різних країнах припинилися через велике заморожування фінансування та перегляд мільярдних сум допомоги.

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Оновлена інформація від адміністрації Трампа була подана у відповідь на судовий позов, який оскаржує повне призупинення іноземної допомоги.

Згідно з поданою заявою, державний секретар Марко Рубіо в середу "прийняв остаточне рішення щодо кожного гранту на індивідуальній основі, вирішивши або зберегти грант, або припинити його дію відповідно до умов інструменту або незалежного юридичного органу як такого, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Однак у середу позивачі в цьому позові відмовилися від твердження, що Рубіо особисто переглядав усі рішення про розірвання контрактів, стверджуючи, що "одній людині або навіть групі людей було б неможливо змістовно переглянути всі ці контракти і присудження за такий короткий період".

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