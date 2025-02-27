У Трампа отменили более 90% грантов USAID

Администрация Дональда Трампа объявила об отмене более 90% грантов Агентства США по международному развитию (USAID) для оказания внешней помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал CNN

Дословно администрация Трампа: "В общем, почти 5800 грантов USAID было отменено, а более 500 грантов USAID было сохранено. Общая предельная стоимость сохраненных контрактов составляет примерно 57 миллиардов долларов США".

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Детали: В дополнение к отмене грантов USAID, "примерно 4 100 государственных грантов было отменено, а примерно 2 700 государственных грантов было сохранено", – говорится в сообщении.

Позже в среду администрация уточнила, что "все еще остается 297 контрактов, требующих пересмотра".

CNN отмечает, что резкое уменьшение внешней помощи стало серьезным ударом для неприбыльных организаций и подрядчиков. Программы помощи в разных странах прекратились из-за большого замораживания финансирования и пересмотра миллиардных сумм помощи.

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Обновленная информация от администрации Трампа была подана в ответ на судебный иск, оспаривающий полное приостановление иностранной помощи.

Согласно поданному заявлению, государственный секретарь Марко Рубио в среду "принял окончательное решение по каждому гранту на индивидуальной основе, решив либо сохранить грант, либо прекратить его действие в соответствии с условиями инструмента или независимого юридического органа как такового, что не соответствует национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

Однако в среду истцы в этом иске отказались от утверждения, что Рубио лично пересматривал все решения о расторжении контрактов, утверждая, что "одному человеку или даже группе людей было бы невозможно содержательно пересмотреть все эти контракты и присуждения за такой короткий период".

Напомним: