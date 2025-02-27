Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

У Трампа отменили более 90% грантов USAID

Иванна Костина, Степан ГафткоЧетверг, 27 февраля 2025, 11:05
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Фото c Facebook Donald J. Trump

Администрация Дональда Трампа объявила об отмене более 90% грантов Агентства США по международному развитию (USAID) для оказания внешней помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал CNN

Дословно администрация Трампа: "В общем, почти 5800 грантов USAID было отменено, а более 500 грантов USAID было сохранено. Общая предельная стоимость сохраненных контрактов составляет примерно 57 миллиардов долларов США".

Реклама:

Детали: В дополнение к отмене грантов USAID, "примерно 4 100 государственных грантов было отменено, а примерно 2 700 государственных грантов было сохранено", – говорится в сообщении.

Позже в среду администрация уточнила, что "все еще остается 297 контрактов, требующих пересмотра".

CNN отмечает, что резкое уменьшение внешней помощи стало серьезным ударом для неприбыльных организаций и подрядчиков. Программы помощи в разных странах прекратились из-за большого замораживания финансирования и пересмотра миллиардных сумм помощи.

РЕКЛАМА:

Обновленная информация от администрации Трампа была подана в ответ на судебный иск, оспаривающий полное приостановление иностранной помощи.

Согласно поданному заявлению, государственный секретарь Марко Рубио в среду "принял окончательное решение по каждому гранту на индивидуальной основе, решив либо сохранить грант, либо прекратить его действие в соответствии с условиями инструмента или независимого юридического органа как такового, что не соответствует национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

Однако в среду истцы в этом иске отказались от утверждения, что Рубио лично пересматривал все решения о расторжении контрактов, утверждая, что "одному человеку или даже группе людей было бы невозможно содержательно пересмотреть все эти контракты и присуждения за такой короткий период".

Напомним:

  • Сокращение грантов произошли до того как федеральный судья обязал администрацию Трампа выполнить временный запрет на приостановление финансирования иностранной помощи и дал Государственному департаменту время до вечера среды, чтобы оплатить все счета за работы, выполненные до 13 февраля.

ТрампденьгиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу
Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации Приватбанка
ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность
Баканов не фигурирует в уголовных производствах ГБР
Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины
Все новости...
Трамп
Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из ЕС "вскоре", Брюссель обещает реагировать быстро
Нефть отреагировала на запрет Трамп для Chevron на добычу в Венесуэле
Трамп хочет "наилучшего соглашения" о мире, чтобы Украина вернула "как можно больше" территории
Последние новости
12:48
Каковы шансы на восстановление американского бизнеса в РФ
12:42
Бюджеты клубов до 700 тысяч долларов: как живет во время войны украинский хоккей
12:37
ВСП уволил судью ОАСК Литвинову, у которой обнаружили гражданство РФ
12:28
фотоРоссийским школьникам провели урок "патриотизма" с эмблемой Сил спецопераций ВСУ
12:25
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю в надежде увеличить рождаемость
12:22
СМИ: Мерц и Макрон договорились открыть новую главу отношений между Германией и Францией
12:20
Премия Гонгадзе объявила членов Капитулы, которая будет выбирать лауреата 2025 года
12:19
Украина на треть увеличила импорт легковых электромобилей: откуда завозят
12:19
Рада обязала Умерова явиться на комитет и обсудить вопрос вооружения для ВСУ
12:14
Буданов: Россия начала методическую работу по расшатыванию ситуации в Украине осенью 2023 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: