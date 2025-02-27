Російським школярам провели урок "патріотизму" з емблемою Сил спецоперацій ЗСУ
Четвер, 27 лютого 2025, 12:28
За допомогою фахівців Сил спецоперацій ЗСУ у навчальних закладах Росії провели урок патріотизму, де місцеві школярі привітали підрозділи ворога з днем ССО РФ, використовуючи емблему ССО ЗСУ.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Сили спеціальних операцій ЗСУ вирішили покращити навчальний процес у школах ворога.
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І ось що вийшло: діти, не знаючи як насправді виглядає емблема славнозвісних ССО РФ ( вєжлівих людей), створили цілу колекцію малюнків. Проте, зобразили емблему Сил спеціальних операцій України".