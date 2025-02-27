С помощью специалистов Сил спецопераций ВСУ в учебных заведениях России провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ, используя эмблему ССО ВСУ.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Силы специальных операций ВСУ решили улучшить учебный процесс в школах врага.

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И вот что получилось: дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема знаменитых ССО РФ (вежливых людей), создали целую коллекцию рисунков. Однако, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины".