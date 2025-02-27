У Латвії 4,5 року в’язниці дали чоловіку, що зірвав прапор України та виправдовував війну
Латгальський районний суд у Латвії засудив чоловіка до 4,5 років ув'язнення за розпалювання національної ненависті та інші злочини, а також призначив йому один рік пробаційного нагляду.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Delfi
Деталі: Чоловіка звинувачують у крадіжці, хуліганстві з пошкодженням майна, завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, розпалюванні національної ненависті, а також у прославлянні та виправданні воєнних злочинів.
Згідно з обвинуваченням, влітку 2022 року чоловік у Даугавпілсі зняв український прапор з флагштока на будівлі та забрав його.
У січні 2023 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він в одному з магазинів Даугавпілса штативом пошкодив полиці з пляшками алкогольних напоїв.
Літом 2023 року, також у стані сп'яніння та під впливом злості, чоловік вдарив знайомого ножем у шию, завдавши йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Між травнем та червнем 2024 року обвинувачений опублікував на TikTok десять відео, де російською мовою виправдовував і прославляв воєнні злочини та використовував агресивну лексику щодо українців, що проживають в Ірландії, тим самим розпалюючи ненависть і ворожнечу.
Прокурор висловив задоволення вироком суду і не має наміру просити про підготовку повного вердикту.
Раніше підсудний був засуджений сім разів за різні злочини.
Нагадаємо:
- Восени у латвійському Даугавпілсі затримали двох осіб, які намалювали на 14 об'єктах символи, що прославляють військову агресію.
- Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.