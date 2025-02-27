Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Латвії 4,5 року в’язниці дали чоловіку, що зірвав прапор України та виправдовував війну

Іванна Костіна, Степан ГафткоЧетвер, 27 лютого 2025, 12:50
У Латвії 4,5 року в’язниці дали чоловіку, що зірвав прапор України та виправдовував війну
Фото: Getty Images

Латгальський районний суд у Латвії засудив чоловіка до 4,5 років ув'язнення за розпалювання національної ненависті та інші злочини, а також призначив йому один рік пробаційного нагляду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Delfi

Деталі: Чоловіка звинувачують у крадіжці, хуліганстві з пошкодженням майна, завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, розпалюванні національної ненависті, а також у прославлянні та виправданні воєнних злочинів.

Реклама:

Згідно з обвинуваченням, влітку 2022 року чоловік у Даугавпілсі зняв український прапор з флагштока на будівлі та забрав його.

У січні 2023 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він в одному з магазинів Даугавпілса штативом пошкодив полиці з пляшками алкогольних напоїв.

Літом 2023 року, також у стані сп'яніння та під впливом злості, чоловік вдарив знайомого ножем у шию, завдавши йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

РЕКЛАМА:

Між травнем та червнем 2024 року обвинувачений опублікував на TikTok десять відео, де російською мовою виправдовував і прославляв воєнні злочини та використовував агресивну лексику щодо українців, що проживають в Ірландії, тим самим розпалюючи ненависть і ворожнечу.

Прокурор висловив задоволення вироком суду і не має наміру просити про підготовку повного вердикту.

Раніше підсудний був засуджений сім разів за різні злочини.

Нагадаємо:

  • Восени у латвійському Даугавпілсі затримали двох осіб, які намалювали на 14 об'єктах символи, що прославляють військову агресію.
  • Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.

Латвіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Без "Шляху": чоловіки, які їдуть по гуманітарку, перетинатимуть кордон на загальних підставах – ДПСУ
Володаря двох "Оскарів" актора Джина Гекмена знайшли мертвим разом із дружиною
У Трампа скасували понад 90% грантів USAID
Мінкульт призупиняє видавати листи сприяння для виїзду митців і медійників за кордон
Коломойський програв суд з оскарження націоналізації Приватбанку
ЄС готує найбільший оборонний план після холодної війни: сотні мільярдів євро на безпеку
Усі новини...
Латвія
Глава МЗС Латвії закликала "не рвати на собі волосся" через заяви Трампа
Прем'єрка Латвії поділилась своїм баченням розміщення військ в Україні
Контррозвідка Латвії: участь Білорусі у війні в Україні малоймовірна
Останні новини
15:18
На Закарпатті повідомили про підозру чоловікові, який знущався з коня: йому загрожує ув'язнення
15:09
Путін розхвалює адміністрацію Трампа: "Перші контакти вселяють сподівання"
15:01
Завдав збитків держбюджету на понад 4 мільйони: на Закарпатті судитимуть ексдиректора лісгоспу
15:00
Буданов заявив, що знав схему майбутнього нападу Росії ще у 2021 році
15:00
Чи можуть водії отримати штраф, якщо не зупинилися під час хвилини мовчання? Пояснення юристів
14:56
Фон дер Ляєн 2 березня їде в Лондон на саміт Стармера щодо України
14:55
У Мінцифри розповіли, чи задіяні бюджетні кошти у сертифікату для одинаків в "Дії"
14:54
фотоНа Львівщині організатора схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних засудили до 7 років
14:54
Заступник гендиректора львівських "Карпати" не повернувся в Україну після тренувальних зборів
14:53
Вкрали понад сотню тонн дизпалива ЗСУ: ДБР викрила схему у військовій частині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: