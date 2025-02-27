В Латвии 4,5 года тюрьмы дали мужчине, который сорвал флаг Украины и оправдывал войну

Латгальский районный суд в Латвии приговорил мужчину к 4,5 годам заключения за разжигание национальной ненависти и другие преступления, а также назначил ему один год пробационного надзора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Delfi

Детали: Мужчину обвиняют в краже, хулиганстве с повреждением имущества, нанесении телесных повреждений средней тяжести, разжигании национальной ненависти, а также в прославлении и оправдании военных преступлений.

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Согласно обвинению, летом 2022 года мужчина в Даугавпилсе снял украинский флаг с флагштока на здании и забрал его.

В январе 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в одном из магазинов Даугавпилса штативом повредил полки с бутылками алкогольных напитков.

Летом 2023 года, также в состоянии опьянения и под влиянием злости, мужчина ударил знакомого ножом в шею, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести.

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Между маем и июнем 2024 года обвиняемый опубликовал на TikTok десять видео, где на русском языке оправдывал и прославлял военные преступления и использовал агрессивную лексику в отношении украинцев, проживающих в Ирландии, тем самым разжигая ненависть и вражду.

Прокурор выразил удовлетворение приговором суда и не намерен просить о подготовке полного вердикта.

Ранее подсудимый был осужден семь раз за различные преступления.

Напомним: