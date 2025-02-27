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Березень прийде з дощем зі снігом

Ірина БалачукЧетвер, 27 лютого 2025, 12:59
Березень прийде з дощем зі снігом
Фото ілюстративне з pixabay.com

В останній день зими і перші дні весни в Україні очікується прохолодна погода, місцями пройдуть дощі зі снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "28 лютого у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях дощ, місцями зі снігом. На північному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с".

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Деталі: Температура у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 6-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на решті території вночі 0-7° морозу, на заході країни від 3° тепла до 2°морозу, вдень 1-7° тепла. 

 
Погода 28 лютого 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Києві в останній день лютого без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень до 3-5° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

1 та 2 березня в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ. Температура на сході країни вночі 6-9° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на решті території вночі 0-3° морозу, вдень 1-7° тепла. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. 

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Погода 1 березня 
Скриншот з meteo.gov.ua

У столиці на вихідних прогнозують невеликий мокрий сніг, вночі 0-2°, вдень до 3-5° тепла, вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 2 березня 
Скриншот з meteo.gov.ua

погода
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