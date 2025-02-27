Март придет с дождем со снегом

В последний день зимы и первые дни весны в Украине ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди со снегом.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "28 февраля в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях дождь, местами со снегом. На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с".

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Детали: Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 6-14° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на остальной территории ночью 0-7° мороза, на западе страны от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла.

Погода 28 февраля Скриншотс meteo.gov.ua

В Киеве в последний день февраля без осадков, ночью 2-4° мороза, днем до 3-5° тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

1 и 2 марта в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь. Температура на востоке страны ночью 6-9° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на остальной территории ночью 0-3° мороза, днем 1-7° тепла. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

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Погода 1 марта Скриншотс meteo.gov.ua

В столице на выходных прогнозируют небольшой мокрый снег, ночью 0-2°, днем до 3-5° тепла, ветер юго-западный, 5-10 м/с.