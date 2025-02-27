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Більше 1,5 млн обмежено придатних військовозобовʼязаних мають пройти ВЛК до 5 червня

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 13:39
Більше 1,5 млн обмежено придатних військовозобовʼязаних мають пройти ВЛК до 5 червня
ілюстративне фото Getty Images

Понад 1,5 мільйона військовозобовʼязаних, які були визнані "обмежено придатними", мають пройти медичне переобстеження до 5 червня.

Джерело: Генеральний штаб у Facebook

Дослівно: "На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб".

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Деталі: У Генштабі наголошують, що закон встановлює обов'язок для громадян у зазначений термін самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідних уповноважених органів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста, з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії.

Що передувало: Верховна Рада 12 лютого ухвалила закон ( N 4235-IX, яким було внесено зміни до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (від 21 березня 2024 року N 3621-IХ), щодо продовження терміну проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані "обмежено придатними до військової служби" до 5 червня 2025 року.

мобілізаціяГенштаб
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