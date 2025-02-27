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Более 1,5 млн ограниченно годных военнообязанных должны пройти ВВК до 5 июня

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 февраля 2025, 13:39
Более 1,5 млн ограниченно годных военнообязанных должны пройти ВВК до 5 июня
иллюстративное фото Getty Images

Более 1,5 миллиона военнообязанных, которые были признаны "ограниченно годными", должны пройти медицинское переобследование до 5 июня.

Источник: Генеральный штаб в Facebook

Дословно: "На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование составляет более 1,5 миллиона человек".

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Детали: В Генштабе отмечают, что закон устанавливает обязанность для граждан в указанный срок самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующие уполномоченные органы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, с целью получения направления для прохождения медицинского переобследования.

Что предшествовало: Верховная Рада 12 февраля приняла закон (N 4235-IX, которым были внесены изменения в пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (от 21 марта 2024 года N 3621-IХ), о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны „ограниченно годными к военной службе" до 5 июня 2025 года.

мобилизацияГенштаб
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