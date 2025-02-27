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Вкрали понад сотню тонн дизпалива ЗСУ: ДБР викрила схему у військовій частині

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 14:53
Вкрали понад сотню тонн дизпалива ЗСУ: ДБР викрила схему у військовій частині
фото ОГП

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала викрадення дизельного пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненської області.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних сил України у паливі та мастильних матеріалах.

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За даними слідства, до злочинної організації входили начальник складу та троє військовослужбовців однієї із військових частин на Рівненщині, а також підприємець.

 
фото огп

Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.

За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ, зазначають у ДБР.

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Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року правоохоронці задокументували близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Працівники ДБР під час спецоперації затримали п’ятьох фігурантів.

Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем.

Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

корупціяарміяДБРРівненська область
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