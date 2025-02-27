Украли более сотни тонн дизтоплива ВСУ: ГБР разоблачила схему в воинской части

Работники Государственного бюро расследований разоблачили преступную организацию во главе с военнослужащим, которая организовала хищение дизельного топлива и смазочных материалов в одной из воинских частей Ровенской области.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что воинская часть, в которой служат участники сделки, отвечала за распределение примерно 10% от потребностей Вооруженных сил Украины в топливе и смазочных материалах.

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По данным следствия, в преступную организацию входили начальник склада и трое военнослужащих одной из воинских частей в Ровенской области, а также предприниматель.

фото огп

Они завышали объемы распределенного горючего и смазочных материалов. Полученные таким образом излишки злоумышленники продавали через частных предпринимателей.

По оперативной информации, преступная организация похитила более сотни тонн дизельного топлива, которое предназначалось для нужд ВСУ, отмечают в ГБР.

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Только за период с ноября 2024 года по январь 2025 года правоохранители задокументировали около 20 эпизодов хищения и последующей реализации дизельного топлива в количестве около 20 тысяч литров рыночной стоимостью 1,2 млн грн.

Работники ГБР во время спецоперации задержали пятерых фигурантов.

Их подозревают в создании и руководстве преступной организацией, похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением.

Решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.