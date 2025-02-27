На Львівщині організатора схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних засудили до 7 років

Суд засудив до 7 років ув’язнення 27-річного львів'янина, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Він обіцяв виготовити фальшиві документи про непридатність до служби за 2000 доларів, але був затриманий під час отримання грошей.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Дослівно: "Призначене покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього йому заборонено 3 роки обіймати на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій".

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Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року чоловік розробив незаконний спосіб військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон, зокрема до Польщі.

Він обіцяв оформити двом чоловікам тимчасові військово-облікові документи з фальшивою інформацією про непридатність до служби.

Зловмисник також планував забезпечити "клієнтів" медичними довідками, які дозволили б їм виїхати за кордон. Вартість послуг становила 2000 доларів за двох людей.

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фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання грошей. Розслідування проводили слідчі Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу СБУ.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.